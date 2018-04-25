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В Вильнюсе и Каунасе –очереди желающих голосовать досрочно (фото)

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В среду утром сотни людей пришли в самоуправления литовских городов, чтобы досрочно проголосовать на выборах советов муниципалитетов и мэров. 

В самоуправлениях Вильнюса и Каунаса еще до начала официального голосования образовались очереди, сообщили журналисты BNS.

У некоторых избирателей вызвали вопросы новшества – в этом году кабинки для голосования без занавесок, урны для голосования — не прозрачные, а заклеенные матовой липкой лентой.

«Люди уже начинают собираться, все хотят прийти до работы», – сообщила BNS председатель избирательной комиссии столичного муниципалитета Эугения Ибянскене.

Она прогнозировала, что еще больше людей досрочно проголосуют в четверг, во второй день досрочного голосования.

Досрочное голосование проходит в зданиях самоуправлений в среду и в четверг с 8 до 20 часов.

В среду досрочно проголосовали президент Даля Грибаускайте, стремящийся сохранить пост мэра Вильнюса Рямигиюс Шимашюс и вновь баллотирующийся бывший градоначальник Артурас Зуокас, баллотирующийся на второй срок полномочий мэра Каунаса Висвалдас Матийошайтис, лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.

В среду начинается голосование и в специальных почтовых отделениях, то есть в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения или опеки, в военных подразделениях, в СИЗО. Там можно будет голосовать до пятницы.

С четверга по субботу можно будет голосовать на дому. Этим правом могут воспользоваться люди с недугами, временно неработоспособные по болезни, а также люди 70 лет и старше, если состояние их здоровье не позволяет прибыть на участков к день выборов.

В день выборов, в воскресенье, избирательные участки откроются в 7 утра и закроются в 20 часов.

Местные политики борются за 1502 мандата в муниципальных советах, и за 60 мандатов мэров. В связи с сокращением населения в этом году выбираются на 22 члена горсовета меньше, чем на предыдущих выборах.

За мандат члена совета самоуправлений борются более 13 тыс. политиков, на пост мэра претендуют более 400 человек.

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

BNS

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