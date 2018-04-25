В Вильнюсе и Каунасе –очереди желающих голосовать досрочно (фото)

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В среду утром сотни людей пришли в самоуправления литовских городов, чтобы досрочно проголосовать на выборах советов муниципалитетов и мэров.

В самоуправлениях Вильнюса и Каунаса еще до начала официального голосования образовались очереди, сообщили журналисты BNS.

У некоторых избирателей вызвали вопросы новшества – в этом году кабинки для голосования без занавесок, урны для голосования — не прозрачные, а заклеенные матовой липкой лентой.

«Люди уже начинают собираться, все хотят прийти до работы», – сообщила BNS председатель избирательной комиссии столичного муниципалитета Эугения Ибянскене.

Она прогнозировала, что еще больше людей досрочно проголосуют в четверг, во второй день досрочного голосования.

Досрочное голосование проходит в зданиях самоуправлений в среду и в четверг с 8 до 20 часов.

В среду досрочно проголосовали президент Даля Грибаускайте, стремящийся сохранить пост мэра Вильнюса Рямигиюс Шимашюс и вновь баллотирующийся бывший градоначальник Артурас Зуокас, баллотирующийся на второй срок полномочий мэра Каунаса Висвалдас Матийошайтис, лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.

В среду начинается голосование и в специальных почтовых отделениях, то есть в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения или опеки, в военных подразделениях, в СИЗО. Там можно будет голосовать до пятницы.

С четверга по субботу можно будет голосовать на дому. Этим правом могут воспользоваться люди с недугами, временно неработоспособные по болезни, а также люди 70 лет и старше, если состояние их здоровье не позволяет прибыть на участков к день выборов.

В день выборов, в воскресенье, избирательные участки откроются в 7 утра и закроются в 20 часов.

Местные политики борются за 1502 мандата в муниципальных советах, и за 60 мандатов мэров. В связи с сокращением населения в этом году выбираются на 22 члена горсовета меньше, чем на предыдущих выборах.

За мандат члена совета самоуправлений борются более 13 тыс. политиков, на пост мэра претендуют более 400 человек.

BNS