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В Вильнюсе начинается 15-ый кинофорум Scanorama

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В четверг в Вильнюсе начинается уже 15-ый кинофорум европейских стран Scanorama. В рамках кинофорума будет показано более 100 фильмов из Европы и других стран.

Как утверждают организаторы, в программе форума Scanorama, который будет проходить до 26 ноября, можно будет увидеть лучшие фильмы года, получившие награды различных кинофестивалей.

По словам учредителя и художественного руководителя Scanorama Гражины Арлицкайте, в этом году в программе кинофестиваля особенно сильную позицию занимает немецкое кино – это стало результатом длительного сотрудничества Scanorama с Институтом имени Гёте.

В этом году почти половину программы Scanorama составляют фильмы, снятые режиссерами-женщинами. Об этом Scanorama пригласить поговорить во время дискуссии “Женщины в киноиндустрии”.

BNS

Метки: 

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