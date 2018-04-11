В Вильнюсе начинается Форум Свободной России

В среду в Вильнюсе начинается традиционный Форум Свободной России, на этом ежегодном мероприятии политики и общественные деятели этой страны обсуждают политическую ситуацию в Российской Федерации.

В рамках двухдневного форума предусмотрены дискуссии о победе Владимира Путина на завершившихся в марте президентских выборах, а также о развитии России, отношениях с Западом, положении оппозиции.

Среди участников мероприятия – оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, бывший парламентарий Илья Пономарёв, адвокат Марк Фейгин, прочие российские оппозиционеры, журналисты и эксперты.

Форум Свободной России проходит в Вильнюсе уже в пятый раз. Он организуется с 2016 года два раза в год.

BNS

Метки: Литва