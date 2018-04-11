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В Вильнюсе начинается Форум Свободной России

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 11, 10:00   |   1 комментарий

В среду в Вильнюсе начинается традиционный Форум Свободной России, на этом ежегодном мероприятии политики и общественные деятели этой страны обсуждают политическую ситуацию в Российской Федерации. 

В рамках двухдневного форума предусмотрены дискуссии о победе Владимира Путина на завершившихся в марте президентских выборах, а также о развитии России, отношениях с Западом, положении оппозиции.

Среди участников мероприятия – оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, бывший парламентарий Илья Пономарёв, адвокат Марк Фейгин, прочие российские оппозиционеры, журналисты и эксперты.

Форум Свободной России проходит в Вильнюсе уже в пятый раз. Он организуется с 2016 года два раза в год.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. Анатолий Лавритов says:
    2018-04-11 at 10:20

    Российские соотечественники, постоянно проживающие в Литве и имеющие право избирать Президента и депутатов ГосДумы могли бы подсказать гостям из России и разных стран, как они представляют себе государственное устройство исторической Родины в развитии.Но такая деятельность коллективного разума гостей Литвы не устраивает!Торговать своей оппозиционностью и диссидентством проще, нежели создавать что-то стоящее и полезное!






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