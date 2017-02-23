В Вильнюсе начинается международная книжная ярмарка

В четверг в вильнюсском выставочном центре Litexpo начинается одно из важнейших культурных мероприятий Литвы – международная книжная ярмарка.

На ярмарке этого года ждут гостей из 15 стран, основным акцентом будут люди, которые своими делами, творчеством и идеями популяризируют имя Литвы.

Ежегодное мероприятие, которое традиционно привлекает более 60 тыс. посетителей, состоится в 18-ый раз. В этот раз лозунгом ярмарки избран “Литовские знаки в мире”. Ожидаются более 300 участников, запланировано 400 культурных мероприятий.

В этом году ожидается широкое участие Украины: эту страну будут представлять десять издательств, много будет и представителей Соединенного Королевства. Среди зарубежных гостей – издатели из Белоруссии, Германии, Румынии, Каталонии, Словении, Латвии, России, Польши, Испании, Франции, Финляндии, Израиля, Италии, США, Исландии, Чехии, Эстонии.

Выставка продлится до 26 февраля.

BNS

Метки: Литва, международная книжная ярмарка