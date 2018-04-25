В Вильнюсе начинается сессия Парламентской Ассамблеи Литвы, Польши и Украины

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В понедельник в Вильнюсе начинается сессия трехсторонней Парламентской Ассамблеи Литвы, Польши и Украины.

«Нас связывает не только соседство, но и столетия активного партнерства. Ноябрь — важный исторический перелом для Украины, вскоре мы будем отмечать пятилетие Майдана, уделим внимание этой дате и во время Девятой сессии Ассамблеи», — за явил о мероприятии глава литовского парламента Викторас Пранцкетис.

На ассамблею прибудет председатель Сената Польши Станислав Карчевский, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. В завершении ассамблеи главы трех парламентов подпишут заключительный документ — декларацию.

По словам спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, этот документ «будет отражать наши единые позиции, намерения, призывы».

В этом году Литва председательствует в ассамблее, в прошлом году ее заседание состоялось в Варшаве. Во время ассамблеи будут работать и три ее комитета: по общественному и культурному сотрудничеству, по евроатлантической интеграции Украины и торгово-экономическому развитию, по региональному и местному сотрудничеству.

Планируется обсудить вопросы гибридных угроз, борьбы с пропагандой, военного и энергетического сотрудничества, прочие аспекты взаимодействия.

Парламентская Ассамблея Литвы, Польши и Украины — консультационный орган, созданный для рассмотрения вопросов и проектов, отвечающих общим интересам.

BNS