В Вильнюсе начиналась традиционная ярмарка Казюкаса. Вильнюсцев ждут заторы и перекрытые улицы

🔊 Воспроизвести

В пятницу в Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса, на которой различные продукты представят около 1,5 тыс торговцев и ремесленников из Литвы и зарубежья. Ярмарка разместится на основных улицах Старого города литовской столицы, также планируется и культурная программа.

Проходящая в 416-ый раз ярмарка Казюкаса в этом году встретит горожан и гостей столицы лозунгом «Айда на Казюкаса».

В этом году организаторы выдали разрешения более чем 1300 торговцам, основная их часть – около 800 – будут торговать непищевыми товарами, еще около 150 торговцев прибудут из-за границы.

Основная новинка этого года – мост через проспект Гядиминаса высотой четыре метра, он будет установлен у площади им. Винцаса Кудирки. Посетители ярмарки смогут сверху увидеть торговые павильоны.

В пятницу организуется торжественная церемония открытия ярмарки у этого моста, до которого с площади Лукишкес пройдет праздничное шествие.

Организаторы надеются, что ярмарку, проходящую традиционно в первые выходные марта, в этом году посетят около 500 тыс. человек.

Город уже несколько столетий город встречает весну шумной ярмаркой.

После канонизации короля Казимира (1458-1484) в 1602 году, ежегодно в день его смерти — 4 марта — в Вильнюсе проводились торжественные театрализованные шествия. Название ярмарки происходит от уменьшительной формы литовского варианта имени Казимирас — Казюкас. Характерные вильнюсские пасхальные вербы из высушенных разноцветных, крашеных, цветов и трав — важный атрибут ярмарки.

В 1827 году вильнюсские купцы получили привилегии на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса. Ярмарка проходит в первые выходные до дня Св. Казимира (4 марта).

Вильнюсцев ждут заторы и перекрытые улицы

Вильнюсская мэрия предупреждает, что ярмарка будет проходить на проспекте Гедиминаса, на Лукишкской площади, на Ратушной площади, на площади им. В.Кудирки и на Кафедральной площади, в скверах Жемайте, Одмину и К.Сирвидаса, на ул. Т.Врублевскё, Майронё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Пилес, Диджёи и Вокечу.

Также 1 марта с 13 до 15 ч. пройдет праздничное шествие по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

С 19 ч. 26 февраля до 20 ч. 28 февраля запрещено движение на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус.

С 20 ч. 28 февраля до 6 ч. 4 марта запрещено движение на проспекте Гедимимаса, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Пилес, Диджёи (и вокруг Ратуши), Барборос Радвилайтес, Майронё, Вокечу. С учетом ограничения движения, 1–3 марта изменится маршрут автобусов 10-го, 11-го, 33-го, 89-го и 102-го N маршрутов.

Информация BNS и vilnius.lt