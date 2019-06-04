В Вильнюсе начинаются мероприятия фестиваля Baltic Pride

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Во вторник в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride, который продлится шесть дней.

Крупнейшее ежегодное мероприятие общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Балтийских странах состоится во вторник вечером в столичном клубе Paviljonas. Здесь будет открыто пространство ЛГБТ Pride namai. Будет представлена выставка «Когда незаметное становится заметным», состоится концерт.

В четверг состоится конференция по правам человека. На ней примут участие министр по европейским делам и равенству Мальты Хелена Далли, министр по делам пожилых людей и равенству Шотландии Кристина Маккельви, член ирландского Сената Дэйвид Норрис, заместитель председателя парламента Латвии Мария Голубева и прочие.

В пятницу в Русском драмтеатре состоится праздник «Голосов гордости» . На мероприятии свои истории расскажут политики и другие известные представители ЛГБТ.

Кульминацией фестиваля в субботу станет шествие «За равенство!».

Ежегодный фестиваль ЛГБТ Baltic Pride поочередно проводится в одной из столиц Балтийских стран. В Вильнюсе он проходит в четвертый раз.

BNS