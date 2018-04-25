В Вильнюсе — новая школа

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В следующем году в Бальсяй около Бальсяйской прогимназии будет построена начальная школа, которую будут посещать около 600 учеников. Современную школу построит выигравшая конкурс компания Jungtiniai projektai, сообщает Вильнюсское самоуправление.

«Вильнюс – единственный город в Литве, в котором число детей растет. За последние четыре года мы постарались, чтобы в столице было бы как можно проще растить детей. В течение ближайших нескольких лет будут построены пять школ или их пристройки там, где больше всего нужны новые школы – в Веркяй, Пашилайчяй, Павильнисе, Пилайте, Жирмунай. Планируется создать около 2 тыс. новых мест для школьников», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

На строительство самоуправление выделило более 6,4 млн. евро. Планируется, что строительные работы начнутся уже в июне.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt