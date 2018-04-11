В Вильнюсе – о мире большой политики с Андраником Миграняном

По приглашению медиаклуба «Формат-А3» в Вильнюс приедет известный российский историк, общественный деятель, профессор кафедры политологии Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Андраник Мигранян. 24 апреля он примет участие в публичной встрече на тему «Мир большой политики сегодня: взгляд из Нью-Йорка и Москвы».

«В настоящий момент в мире с тревогой обсуждают острые международные политические вызовы, которые могут привести к прямым столкновениям государств. Но так ли это на самом деле? Безусловно, опасения обоснованы самим ходом истории международных отношений. За последние десятилетия, последовавшие вслед за окончанием Второй мировой войны, мир пережил три этапа своего развития. Первый – сосуществование двух соперничающих сверхдержав, СССР и США, обладающих ядерным оружием и находящихся в состоянии «холодной войны». Второй – распад СССР и последовавший за ним переход к однополярному миру, в котором глобальным гегемоном становятся США. В настоящее время мир существует в условиях третьего переходного этапа, когда одностороннее американское доминирование более невозможно, а вмешательство во внутренние дела других государств стало непозволительной роскошью даже для таких богатых стран, как США. При этом основные геополитические игроки не могут достичь баланса сил, вследствие чего в мире тут и там возникают региональные конфликты, растет общая политическая и военная напряженность», – считает Андраник Мигранян.

Андраник Мигранян родился в 1949 г. в Ереване, Армения, в рабочей семье. Окончил МГИМО по специальности «референт-международник» (1972 г.) и аспирантуру Института международного рабочего движения АН СССР (1975 г.). Кандидат исторических наук. Он автор нескольких сотен статей по проблемам истории и политологии, автор книг «Демократия и нравственность» (1989 г.), «Россия в поисках идентичности» (1997 г.), «Россия – от хаоса к порядку?» (2001 г.).

Гость клуба последнюю четверть века был свидетелем многих политических событий как в России, так и в США. Он встретил перестройку ведущим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. Позже, в 1992-1993 годах, руководил Центром по изучению социально-политических проблем и межгосударственных отношений СНГ в Институте международных политических и экономических исследований Российской академии наук (РАН). В девяностые годы занимал должность главного советника Комитета по международным отношениям Верховного Совета России, был членом Президентского совета и главным экспертом Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ.

В 1990-91 гг. читал лекции по экономике и политологии в Университете Сан-Диего (США). Параллельно проводил семинары, выступал с лекциями в разных городах Америки, в частности в Колумбийском университете, Стенфорде и Кембридже. Миграняну предлагали остаться в США навсегда, но он отказался, считая, что его место в России.

В 2008-2015 гг. он снова приехал в США, где возглавил нью-йоркское представительство Института демократии и сотрудничества.

Андраник Мигранян человек высоко образованный, обладает широким кругозором, любит слушать классическую музыку, посещает театры и концерты, читает книги современных российских и зарубежных авторов. Он не теряет связей со своей исторической родиной, и является членом правления Союза армян России.

Встреча с профессором Андраником Миграняном состоится 24 апреля (вторник) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Panorama (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e–mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Андраник Мигранян, встреча, медиаклуб «Формат-А3»