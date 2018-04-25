В Вильнюсе откроют табличку с названием улицы в честь Л. Качиньского

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В четверг в Вильнюсе состоится церемония, во время которой будет открыта табличка с названием улицы в честь трагически погибшего президента Польши Леха Качиньского.

Улица Л. Качиньского идет от Планетария через проспект Конституции до ул. Львово и у здания Вильнюсского городского самоуправления граничит со сквером Йонаса Яблонскиса.

В церемонии примут участие премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис, мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, заместитель мэра Эдита Тамошюнайте, чрезвычайный и уполномоченный посол Польши в Литве Уршула Дорошевская и прочие гости.

На мероприятии выступят ансамбль польских песен и танцев Wilia и муниципальный хор «Молодая музыка» (Jauna muzika).

Занимавший пост президента Польши юрист Л. Качиньский (1949 года рождения) и его супруга Мария погибли в 2010 году во время катастрофы президентского самолета в России, при посадке в аэропорту Смоленска. Вместе с ними погибли еще почти сто высокопоставленных польских политиков, представителей командования ВС Польши, органов государственной власти, священников этой страны.

Решение назвать улицу именем польского президента было принято Вильнюсским горсоветом в феврале.

BNS

Photo by DrabikPany on Foter.com / CC BY