В Вильнюсе открылась 20-ая Вильнюсская книжная ярмарка (Фото)

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В четверг открылась 20-ая Вильнюсская книжная ярмарка.

Крупнейшая в странах Балтии книжная ярмарка в течение четырех дней пригласит на почти 550 мероприятий, в рамках ярмарки состоится 200 встреч с авторами на стендах издательств, 18 мероприятий в пяти залах различных пространств, ожидается 50 зарубежных гостей.

Приветствуя гостей ярмарки, министр культуры, литературный критик и поэт Миндаугас Кветкаускас процитировал итальянского писателя Умберто Эко, сравнившего книгу с такими изобретениями человечества, как колесо или ножницы, без которых невозможна жизнь человека.

«В 1999 году положение с культурой, чтением книг вызывало много вопросов, казалось, что оно не самое лучшее, Литва переживала испытания свободным рынком, потребительскими настроениями. Этот шаг создать Вильнюсскую книжную ярмарку теперь видится как очень важный цивилизационный шаг, обретение книжной цивилизации после исторических изменений и перестроек», — подчеркнул министр.

По его словам, развитие Литовского государства, общества тесно связано с историей книги, а книжная ярмарка поднимает вопросы «основополагающей стоимости», не только знакомит с новейшей литературой, но и обсуждает во время дискуссий важные культурные, социальные и другие вопросы, такие, как, например, вопросы референдума или двойного гражданства.

В переданном приветствии патрон ярмарки — президента Даля Грибаускайте отмечает, что об этом мероприятии хочется говорить «с гордостью, как об исключительном, важном для всех явлении».

Организаторы ярмарки подсчитали, что за двадцать лет во время ярмарки состоялось более 5700 мероприятий, на ней побывало более 5200 участников, около 400 зарубежных гостей, ее посетило более миллиона человек.

BNS