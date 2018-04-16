В Вильнюсе открывается крупнейший в Балтийских странах магазин Depo

В понедельник латвийская розничная сеть торговли стройматериалами Depo DIY открывает крупнейший в Балтийских странах магазин в Вильнюсе. Это будет третий магазин сети в Литве. По данным BNS, инвестиции в этот магазин составили около 20 млн евро.

“Могу подтвердить, что открываем сегодня”, – сказала BNS руководитель магазина Рита Шопландене.

Магазин площадью почти 30,8 тыс. кв. метров находятся рядом с рынком Гарюнай, с Южной и Западной вильнюсскими окружными дорогами, а также автострадой Вильнюс-Каунас.

В этом году сеть планирует открыть еще один магазин в Вильнюсе. Сейчас она уже владеет двумя магазинами в Клайпеде и Панявежисе, также строится новый магазин в Каунасе.

Depo DIY в Литве принадлежит предприятие Depo DIY LT, а в Латвии – 9 магазинов.

В Литве действуют три других крупных сети по торговле строительными и отделочными материалами – Senukai, Moki–vezi, Ermitazas.

BNS

Метки: Литва