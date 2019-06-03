В Вильнюсе отметили столетие Союза стрелков Литвы

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В Вильнюсе в субботу отметили 100-летие Союза стрелков Литвы.

По этому случаю на Кафедральной площади столицы была проведена массовая церемония присяги новых членов Союза.

На глазах президента Литвы Дали Грибаускайте, премьер-министра Саулюса Сквярнялиса, других политиков и военных одновременно присягнули более 500 стрелков.

На Кафедральной площади также выстроились шеренги защитников парламента, юных стрелков, военнослужащих роты почётного караула Литовской армии, боевых стрелков.

Президент Д.Грибаускайте сказала, что Литва сегодня не была бы такой сильной и самостоятельной, если бы не стрелки. Стрелки 100 лет назад участвовали в боях за независимость и помогали создавать регулярную армию.

Сам давший в субботу присягу стрелка министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что у жителей Литвы «есть ген стрелков», а это позволило в критические моменты объединиться невзирая на разные взгляды, социальный статус или профессии.

На Кафедральной площади также собрались сотни стрелков, члены их семей и спонсоры организации.

Образованный в 1919-м году Союз стрелков Литвы является поддерживаемой государством Добровольческой военизированной общественной организацией. В данное время Союз сообщает, что в него входит более 10 тыс. членов.

Ожидается, что в случае конфликта стрелки помогут армии поддерживать общественный порядок, охранять объекты, собирая разведывательную информацию или выполняя другие задания.

Фоторепортаж:

BNS