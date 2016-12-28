  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2016.12.28 Текущий номер: N51 (1139) 22 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В Вильнюсе отозвана чрезвычайная ситуация

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 28, 12:00   |   Комментариев: 0

Объявленная после случившегося на прошлой неделе экологического бедствия в Вильнюсе чрезвычайная ситуация со среды отозвана.

Авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод на улице Упес в Вильнюсе произошла у строительной площадки бизнес-центра Green hall 3, в результате в реку Нярис попали неочищенные сточные воды. По предварительным прикидкам, это могло быть примерно 20 тыс. кубометров.

Госинспекция территориального планирования и строительства установит причины аварии, а Министерство окружающей среды оценит нанесённый этим ущерб окружающей среде.

Утверждается, что ущерб, после выяснения причин и виновных, будет взыскан с ответственных за инцидент должностные лиц.

На прошлой неделе министр окружающей среды Кястутис Навицкас назвал происшедшее одной из крупнейших экологических катастроф в Литве за последнее время.

Развивающее бизнес-центры Green Hall дочернее предприятие концерна SBA девелоперское предприятие Urban Inventors также намерено предпринять независимое расследование причин аварии.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿