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В Вильнюсе пассажирскими перевозками займется консорциум рижского перевозчика и Transrevis

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Перевозкой пассажиров на одной десятой части маршрутов в Вильнюсе займется латвийское предприятие пассажирских перевозок микроавтобусами Rigas mikroautobusu satiksme и обслуживающая в Литве междугородние рейсы литовская компания Transrevis – консорциум этих компаний победил в одной из двух частей объявленного Вильнюсским самоуправлением конкурса частного перевозчика. Частный перевозчик большими автобусами станет известен позже.

“Этот конкурс – только часть стратегии обновления общественного транспорта, которую мы будем проводить в жизнь и в дальнейшем. По условиям этого конкурса транспортные средства не могут быть старше одного года, они должны быть оборудованы кондиционерами, системами подсчета пассажиров, камерами видеонаблюдения, автобусы должны быть приспособлены для людей с недугами и детских колясок”, – сказал для пресс-релиза мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

Консорциум Rigas mikroautobusu satiksme и Transrevis победили только в одной части объявленного в апреле прошлого года конкурса. В этой части конкурса перевозчик должен представить 52 микроавтобуса, на которых будет обслуживать выбранные маршруты в пригороде. Заведующая Отделом маркетинга и коммуникации Вильнюсского самоуправления Аурелия Дярманте сказала BNS, что победитель второй части конкурса станет известен позже.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (78.158.2.140) Вася пишет:
    2017 03 07 at 22:56

    Кондиционеры летом очень нужны, а то мне приходится делать несколько пересадок из-за духоты, чтобы отдышаться.






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