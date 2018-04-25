В Вильнюсе побывал российский миллиардер Р.Абрамович

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На этой неделе в Вильнюсе побывал известный бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба Chelse миллиардер Роман Абрамович, сообщил в четверг новостной портал 15min.lt.

По данным портала, предприниматель, который находился в Литве в четверг днём, остановился в столичной гостинице Pacai, где его охраняли многочисленные охранники.

Председатель еврейской общины Литвы Фаина Куклянски сказала, что ненадолго встретилась с Абрамовичем, но не раскрыла содержание разговора, за исключением того, что предприниматель интересовался городом Таураге, из которого родом его дедушка и бабушка.

«Мой разговор с ним был приватного характера (…) Я провела с ним очень короткое время, так что мне нечего сказать», — отметила Ф.Куклянски.

Новостному порталу delfi.lt она сказала, что Р. Абрамович в Вильнюсе «очень интересовался жизнью еврейской общины, посетил Вильнюсскую хоральную синагогу».

По её словам, предприниматель гордится своими корнями литвака.

В рейтинге журнала Forbes Абрамович занимает 140-е место в списке самых богатых людей мира. Его активы составляют 10,8 млрд долларов США.

Предприниматель этим летом стал гражданином Израиля. Эта информация появилась после того, как СМИ сообщили, что приобретение в 2003 году футбольного клуба для бизнесмена было более продолжительным, чем обычно, для продления визы в Великобританию.

Этим летом он стал гражданином Израиля. Эта информация появилась после того, как СМИ сообщили, что бизнесмену, который в 2003 году приобрёл футбольный клуб, дольше обычного затянулась процедура продления визы в Великобританию.

BNS