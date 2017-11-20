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В Вильнюсе почли память жертв Первой и Второй мировых войн

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В воскресенье на Немецком военном кладбище в Вильнюсе в Парке Вингис состоялись мероприятия Национального дня траура Германии, сообщило министерство обороны Литвы.

Состоялось шествие к центральному мемориалу военным, погибшим в Первой и Второй мировых войнах, оркестр литовских вооруженных сил исполнил гимны Литвы и Германии.

Вице-министр обороны Витаутас Умбрасас вместе с послом Германии Ангеликой Виетс выразила уважение к жертвам военных и возложила венки.

Памятная церемония состоялась и на вильнюсском кладбище Антакальнис, здесь у монумента немецким и российским военным, погибшим в Первой мировой войне также были возложены цветы.

Затем шествие направилось к Мемориалу защитников свободы Литвы, где были возложены цветы жертвам борьбы за восстановление независимости Литвы.

BNS

Метки: 

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