В Вильнюсе появится еще одна русская гимназия

Министерство науки и образования Литвы не будет препятствовать тому, чтобы школа им. Пушкина с 1 сентября 2018 года сформировала 11 классы, сообщило министерство. 22 июня 2018 г. аналогичное письмо с разрешением в порядке исключения формировать 11 классы получили также вильнюсские школы им. Конарского и Фабийонишкю.

Процедура аккредитации начнется в 2018-2019 гг. согласно критериям аккредитации среднего образования, утвержденными Министерством образования и науки в 2004 году.

Это очень важное решение министерства школы ждали почти год после того, как в августе прошлого года Вильнюсский горсовет большинством голосов разрешил этим трем школам стать «длинными» специализированными гимназиями с 1 по 12 класс. Напомню, принятие решения проходило в непростой политической борьбе. Проект решения был подготовлен фракциями социал-демократов, Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей с дополнительным предложением от фракции «Порядок и справедливость», и его утверждению отчаянно препятствовала фракция консерваторов.

Немного предыстории. Собственно, до 2015 года упомянутые школы были средними – с 12-летним циклом образования, однако, попав в маховик реорганизации, обоснованный реформой просвещения, превратились в основные – с 1 по 10 класс. Эту реформу, бульдозером проехавшуюся по всем школам Литвы, в 2011 году возглавил тогдашний министр образования, либерал Гинтарас Стяпонавичюс. Она подразумевала разделение школ на прогимназии (1-9 класс) и гимназии (9-12 класс), в качестве промежуточной модели в переходный период была выбрана основная школа (с 1 по 10 класс).

Консерваторы, пришедшие к власти в столице в 2015 году, решили срочно завершить реорганизацию в Вильнюсе, преобразовав оставшиеся средние школы в основные. Особенно болезненно эти процессы коснулись национальных школ. Некоторые из них не выстояли в конкурентной борьбе со школами, которые успели до начала реорганизации получить статус «длинной» гимназии (с 1-12 кл.) или гимназии и прогимназии под одной крышей. Из-за оттока учеников за короткий срок были закрыты две русские школы – Центро и Сянамесчо.

Школа им. Пушкина стала отчаянно бороться за сохранение. Совет школы неоднократно обращался во многочисленные инстанции с просьбой разрешить стать специализированной гимназией с 1 по 12 класс, и наконец в 2017 году на горсовете удалось утвердить соответствующее решение. Однако даже после этого процесс «завис», так как Министерство образования и науки тянуло с разрешением. Сложность состояла в том, эти школы согласно реформе были переформированы в 2015 г. из средних школ в основные и тем самым потеряли возможность осуществлять среднее образование. Для этого нужен был новый порядок, который министерство обещало выработать в январе 2018 г., но так и не выработало.

Поэтому весь прошедший год – после вынесенного горсоветом решения и в ожидании разрешения министерства – школы находились в подвешенном состоянии. В сентябре 2017 года школе им. Пушкина пришлось прибегнуть к компромиссному варианту, когда 11 класс обучался де-факто в стенах школы им. Пушкина, но де-юре относился к гимназии им. В. Качалова. Видимо, с 1 сентября 2018 г. нынешний 12 класс будет находиться в таких же условиях, зато новый 11 класс будет сформирован уже на законных основаниях – непосредственно в школе им. Пушкина. А после окончания процесса аккредитации в Вильнюсе появится еще одна русская гимназия с 12-летним циклом обучения, что позволит школе сохранить преемственность, более того, родителям не нужно будет ломать голову, куда определять детей на обучение в 11-12 классы – в решающие последние два года обучения.

Жизнь уже доказала, что реформа, разделяющая школы на гимназии и прогимназии, не оправдала себя, а 12-летний цикл образования является самой приемлемой моделью. Неслучайно такие школы переполнены. Родители хотят уберечь своих детей от ненужных стрессов, связанных с переходом из школы в школу, и отдают их туда, где они смогут доучиться до получения аттестата о среднем образовании. И обратный процесс уже запущен. Новая правящая коалиция, куда вошла фракция Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей и Русского альянса, заменив консерваторов, внимательнее стала прислушиваться к чаяниям школьных советов. Право стать «длинной» гимназией вместо гимназии и прогимназии под одной крышей получила русская школа «Сантара». Гимназия им. Качалова и гимназия им. Мицкевича получили возможность расшириться, формируя 5 классы. Несколько литовских школ также высказались за переход на 12-летний цикл обучения, и их стремления были одобрены горсоветом.

Возможность для школы им. Пушкина стать 12-летней гимназией с гуманитарным циклом обучения безусловно расширит ее возможности и перспективы. Это большая победа коллектива школы и всех, кто поддерживал ее. А в скором времени, возможно, Министерство образования и науки наконец выработает и новый порядок перехода школ из основных в гимназии, что позволит и другим коллективам побороться за укрепление в новом статусе.

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета