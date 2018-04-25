В Вильнюсе появится новый мост через Нерис

Во Дворце Союза архитекторов были выбраны три лучшие архитектурные идеи моста через Нерис. После процедуры публичного вскрытия конвертов и суммирования голосов членов Комиссии выяснилось, что первое место завоевал «Мост завингисского острова» (Užvingio salos tiltas), идею которого предложила команда UAB Tec infrastructure, второе место досталось «Течет тропа» (Teka takas) и команде UAB Unitectus, третье место заняла идея моста V700 и UAB INHUS Engineering.

«Не каждый день в Вильнюсе строятся новые мосты. Последний пешеходный мост был построен почти 15 лет назад. Этот мост сыграет важную роль для обеспечения качества жизни проживающих вокруг 100 тысяч жителей Вильнюса, поэтому он должен быть не только удобным и очень функциональным, но еще и эстетичным, современным – настоящим произведением сегодняшней архитектуры в исключительном месте. В обновленном парке Вингисе непрерывно кипит жизнь, и мост станет удобной смычкой с парком, число посетителей которого с каждым годом только растет – в течение сезона здесь бывают 300–400 тысяч человек», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Занявшая I место идея «Мост завингисского острова» заслужила оценку Комиссии за оригинальность – предложенный дизайн моста словно сводит и вновь разводит над водой два потока движения – для велосипедистов и пешеходов, а посередине реки на мосту предусмотрены террасы, зовущие присесть и полюбоваться панорамой долины Нерис и парка. Идея моста сочетается и с окружающим ландшафтом – он отлично решает вопрос склона со стороны Litexpo.

«Мы очень рады тому, что комиссия заметила нашу идею. Это не просто смычка – мы вникали в архивы, и проект родился из более глубоких представлений о городе Вильнюсе. Мы обнаружили, что до конца XIX века в этом месте был интегральный сосед парка Вингиса – Завингисский остров. Он был важным, иконическим пространством напротив бывшего комплекса Дворца иезуитов. Своим проектом мы предложили не только смычку, но и само место, мост и парк в качестве единого ансамбля, воскрешая историческое общественное пространство и укрепляя его. Выбор был сделан в пользу гармоничного, бережного взгляда на окружающую среду, чтобы влияние на природу, миграцию рыб было минимальным. Предлагается сохранить и геологическое образование – яр над водоисточником», – рассказал Пятрас Ишора.

Победители – авторы идеи надеются, что вильнюсцы вскоре увидят проект уже реализованным, вместе с парком и мостом, как новый центр растущего и возрождающегося места.

Второе место досталось авторам идеи «Течет тропа» – UAB Unitectus. Идея моста отличалась урбанистической интегральностью, целостностью, неперегруженными функциями и другими архитектурными элементами. Авторы предлагают предусмотреть пространство для отдыха – террасу, которая своими органическими формами на правом берегу сливалась бы с окружающей природой. Кроме того, предлагается основать здесь информационный пункт Litexpo, оборудовать водную станцию, смотровую площадку, сформировать общественную зону – сквер.

Третьей, по решению Комиссии, стала идея моста V 700 – это висячий мост легких, элегантных конструкций, с мягко изогнутой линией дорожки моста на небольшой высоте, которая соединяет оба берега, гармонично вливаясь в уже существующую среду парка. Не остался незамеченным и предложенный автором пилон в форме буквы «V», обладающий не только конструкционным, но и символическим смыслом – это отсылка на вильнюсский парк Вингис. Авторы идеи – UAB INHUS Engineering.

По словам председателя Союза архитекторов Руты Лейтанайте, Вильнюсское самоуправление амбициозно посмотрело на задачу создать еще одну общественную зону в городе, которая одновременно являлась бы и архитектурным символом: «Условия конкурса стали прецедентом – на этот раз удалось совместить и закон «О публичных закупках», и архитектурные требования, чтобы конкурс стал привлекательным для создателей. Все для того, чтобы мост не был лишь простым и экономичным, а на самом деле стал новым эксклюзивным городским объектом. Поэтому мы и получили целых 16 конкурсных работ с самыми разными идеями».

На следующем этапе данного открытого конкурса состоится оценка документации, представленной финалистами, после чего, в мае, выяснится, нет ли каких-либо юридических препятствий для объявления окончательных результатов и вручения победителям денежных премий: за 1-е место – 9 тыс. евро, за 2-е – 7 тыс. евро, 3-е – 4 тыс. евро.

С победителем – автором лучшей конкурсной идеи – будет заключен договор. Затем последует следующий этап, на котором планируется приступить к подготовке технического проекта и объявлению конкурса на проведение строительных работ. Ориентационная стоимость подготовки проекта и строительства должна составить до 5 млн евро. Планируется, что новый пешеходный мост должен быть построен в течение последующих четырех лет. Новых пешеходных мостов через Нерис не строилось в Вильнюсе с 2003 года.

Пешеходный мост спланирован рядом с парком Вингисом и Litexpo. Он соединит Лаздинай и Науяместис, а пешеходам и велосипедистам позволит удобнее добираться до выставочного конгресс-центра Litexpo, кроме того, он послужит стимулом для передвижения по городу на велосипедах или других экологически чистых транспортных средствах. Планируется, что мост через Нерис решит и вопросы стоянки автомобилей по обе стороны реки.

Подготовлено по информации Вильнюсского самоуправления