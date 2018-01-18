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В Вильнюсе предположительно в нетрезвом состоянии сотрудник посольства России совершил ДТП

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 18, 10:00   |   Комментариев: 0

В среду в Вильнюсе предположительно будучи в нетрезвом состоянии совершил аварию сотрудник посольства России.

По данным Департамента полиции, примерно в 17.46 на улице Гяляжинё Вилко автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого находился предположительно нетрезвый сотрудник посольства России (1988 года рождения), который отказался провериться на алкотестере, перестраиваясь в другой ряд, задел ехавший в том же направлении автомобиль Mercedes Benz.

Во время ДТП оба автомобиля получили повреждения.

BNS

Метки: 

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