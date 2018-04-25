В Вильнюсе пройдет шествие «Трех царей-волхвов»

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Традиционное шествие «Трех царей-волхвов» – кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16:30 час. и пройдет до Кафедрального собора.

Трехметровые фигуры волхвов: Каспара, Мельхиора и Балтазара в сопровождении своей свиты пожелают всем урожайного и успешного года, посетят вертеп на Кафедральной площади и объявят об окончании зимних праздников.

Во время шествия с 16:30 до 19:00 намечены кратковременные ограничения движения у Святых ворот, улицах Диджейи и Пилес, Кафедральной площади. Шествие будут сопровождать сотрудники полиции.

В 18.00 час. во дворике Вильнюсского дома учителя пройдет традиционный праздник для всей семьи – «Прощай, Рождественская елка!». Мы приглашаем виленчан и гостей города принести сюда из дома своих зеленых красавиц и распрощаться до следующего года с улетающим духом Рождества.

К концу праздника во дворик заглянут три волхва, которые пожелают счастливого Нового года, а украшенные елочки отправятся в объятия леса и пойдут на изготовление биотоплива.

Информация ЛК и vilnius.lt