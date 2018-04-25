В Вильнюсе пройдет встреча премьеров стран Балтии в рамках Балтийского совета министров

🔊 Воспроизвести

В понедельник в Вильнюсе состоится встреча премьер-министров в рамках Балтийского совета министров.

Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в областях обороны, кибернетической безопасности и противовоздушной обороны, особое внимание уделят многолетней финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) на период 2021 – 2027 годов, сообщило правительство. Встреча пройдет в гостинице „Radisson Blu Hotel Lietuva“.

Также намечается обсудить проведение в жизнь проекта Rail Baltica, позицию стран Балтии относительно проведения в жизнь директивы ЕС по соглашениям о летнем времени, назвать приоритеты председательства Латвии в Балтийском совете министров в 2019 году.

В этом году в Балтийском совете министров председательствовала Литва.

Орган сотрудничества правительств Эстонии, Латвии и Литвы учрежден в 1994 году в Таллине.

BNS