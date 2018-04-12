В Вильнюсе пройдут митинг и шествие за повышение пенсий

В четверг в Вильнюсе организуются митинг и шествие за повышение пенсий, устроители этих акций также призовут власти отказаться от выплат из Фонда социального страхования (Sodra) в частные пенсионные фонды.

Митинг состоится на площади С. Дауканто возле Президентского дворца, его участники также пройдут до правительства, где намечается вручить представителям властей требования акции протеста.

Представитель Вильнюсского городского сообщества организующего митинг и шествие Союза пенсионеров Литвы Bociai Вилюс Симутис сказал BNS, что они напомнят властям обещания продолжить повышение пенсий. С января этого года пенсии уже были повышены в результате индексирования, в этом году они тоже увеличатся в разультате перерасчета на баллы в соответствии с новым порядком. Планируется, что в этом году среднегодовая пенсия по старости, при наличии обязательного стажа, составит примерно 332 евро – это на 30 евро больше, чем в конце 2017 года.

“Мы хотим, чтобы правительство, как и обещало, повысило пенсии на 40 евро, это обещание до сих пор не выполнено. Второе, чего мы решительно требуем – государство не должно субсидировать пенсионные фонды второго уровня из Sodra”, – сказал В. Симутис.

BNS

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