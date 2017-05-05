В Вильнюсе проводятся учения Сил спецопераций ВС Литвы

Силы спецопераций (ССО) Вооруженных сил (ВС) Литвы в пятницу проводят учения в Вильнюсе.

По словам военных, участвуя в учениях “Удар молнии”, ССО готовятся к традиционным учениям ССО “Пламенеющий меч”.

“Сейчас в Вилкавишкисе и Мариямполе проходят учения ВС Литвы “Удар молнии – 2017”, в их составе действуют и ССО ВС Литвы. Во время этих учений бойцы ССО постепенно готовятся и начинают (выполнение) задач других, последующих за “Ударом молнии – 2017” международных учений ССО – “Пламенеющий меч – 2017”, – говорится в представленном агентству BNS ответе ВС Литвы.

“Чтобы надлежащим образом подготовиться к учениям ССО, идет общение и координирование с самоуправлениями различных регионов и участвующими в учениях институциями”, – говорится в нем.

Представители армии подтвердили BNS, что Вильнюс входит в число городов, в которых сейчас идут учений ССО.

Жители Литвы в пятницу получили на мобильные телефоны сообщение о том, что 5-7 и 15-17 мая в Вильнюсе проводятся военные учения. В них могут быть использованы учебные средства военной имитации и авиация.

BNS

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