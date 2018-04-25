В Вильнюсе состоится панихида по убитому мэру Гданька Павлу Адамовичу

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Сегодня в Вильнюсе состоится заупокойная служба по убитому мэру Гданьска Павлу Адамовичу, которого многое связывало с литовской столицей, сообщило посольство Польши в Литве.

Панихида на польском языке состоится во вторник, в 18 часов, в вильнюсском Костеле Св. Духа.

53-летний политик скончался в больнице от ножевого ранения, нанесенного ему во время благотворительного мероприятия в Гданьске. Полиция задержала нанесшего смертельное ранение 27-летнего жителя Гданьска.

«Это очень грустная весть для вильнюсцев, поскольку у мэра многое связывало с литовской столицей — выходцем из Вильнюса является его отец Ришард, а сам мэр и город Гданьск активно сотрудничали с Вильнюсским городским муниципалитетом. Адамович был инициатором фестиваля «Гданьск в Вильнюсе» и «Wilno w Gdansku», – отмечает посольство.

В 2011 году П. Адамович был награжден статуэткой Св. Христофора за прославление имени Вильнюса.

Соболезнования в связи с кончиной мэра выразили руководители правительства, сейма Литвы, мэрии Вильнюса, а мэр столицы Рямигиюс Шимашюс обещает отправиться на похороны коллеги.

Польская полиция сообщает, что убивший мэра мужчина не признается в совершении преступления, будет проведена оценка его психологического состояния. Ему грозит пожизненное заключение.

На видео с нападением видно, как он выхватывает микрофон и кричит, что без вины был осужден, когда страной руководила либеральная партия «Гражданская платформа». В эту партию раньше входил мэр Гданьска.

После этого трагического события во многих городах Польши состоялись траурные шествия.

П. Адамович был мэром Гданьска двадцать лет — с 1998 года. Этот полумиллионный город на севере Польши в прошлом был колыбелью антикоммунистического движения «Солидарность».

Информация «ЛК» и bns.lt