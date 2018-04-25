В Вильнюсе состоялась ежегодная конференция о будущем Европы

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В пятницу в Вильнюсе, в Европейском доме, состоялась ежегодная конференция, посвященная обсуждению будущего Европы, предстоящих выборов в Европарламент, гибридных угроз.

Конференцию организует Бюро Европарламента в Литве, представительство Еврокомиссии и МИД Литвы.

В ней приняли участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс, еврокомиссары Невен Мимица и Витянис Андрюкайтис, профессор Бристольского университета Стефан Левандовски.

«Социальное и технологическое отчуждение, бедность, процессы миграции и глобализации, растущая неизвестность по поводу будущего, создают пессимизм страх и недоверие, которые уже проявились в радикальных и непропорциональных сдвигах, как в отдельных государствах, так и на мировой арене. Это создает благоприятную среду для дезинформации, манипуляции избирателями, ложных новостей и прочих гибридных внешних и внутренних угроз», – утверждают организаторы конференции.

По их мнению предстоящие в мае выборы в Европарламент станут испытанием для европейцев на стойкость к этим угрозам и заложат основы для европейского будущего.

BNS