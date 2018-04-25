В Вильнюсе уже пора декларировать «подушечный» налог

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Представители гостиниц и иных поставщиков услуг по расселению Вильнюса уже могут зарегистрироваться в электронной системе декларирования туристического сбора, сообщил в среду муниципалитет столицы.

Предпринимателей приглашают с 1 по 10 августа на сайте turistorinkliava.vilnius.lt декларировать собранные в прошлом месяце сборы, и до 25 августа перечислить их на счёт столичного муниципалитета.

В Вильнюсе в июле этого года начали взимать туристический сбор под названием «подушечный», размер которого составляет 1 евро за один ночлег.

Не взимается плата с несовершеннолетних, школьников, людей с ограниченными возможностями. До следующего года освобождение распространяется и на более многочисленные группы путешественников.

За взимание туристического сбора несут ответственность поставщики услуг по расселению — не только гостиницы, но и частные лица, арендующие помещения для ночлега. Туристический сбор не входит в стоимость номера. Его гости за проживание оплачивают дополнительно.

Декларации о сборе «подушечного» налога за предыдущий месяц должны быть представлены в начале каждого месяца до 10-го числа, а платежи перечисляться до 25 числа.

По оценкам муниципалитета, сборы бюджет столицы с 2019 года должны пополнить примерно на 2 млн евро.

BNS