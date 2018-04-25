В Вильнюсе — встреча с космонавтом Юрием Усачевым

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Февральским гостем медиаклуба «Формат-А3» в Вильнюсе станет в буквальном смысле «звездный» человек – летчик-космонавт, который семь раз выходил в открытый космос. Герой России и обладатель многочисленных наград Юрий Усачев. 20 февраля он примет участие в публичной встрече на тему «Наша жизнь в земном и космическом измерении».

С 1994 по 2001 гг. Юрий Усачев совершил четыре полета в космос, из них два – на американских многоразовых кораблях «Атлантис» и «Дискавери» программы «Спейс Шаттл». Суммарный налет за 4 полета составил 552 суток 22 часа. Его коллегами в космосе были и женщины: во время второго полета – французская астронавтка Клоди Андре-Деэ, а во время четвертого полета – американская астронавтка Сьюзан Хелмс.

«Космос – это огромная, неисчерпаемая тема. С одной стороны, в ней видится попытка уйти от каких-то проблем здесь, на Земле, с другой же – это обращение к чему-то большому, высокому, мудрому. Вид Земли из космоса – это самое потрясающее зрелище. Именно когда видишь из космоса нашу планету, понимаешь, что такую красоту могла сотворить только очень большая любовь, или Бог, Творец, кому как больше нравится», – считает Юрий Усачев.

Гость клуба родился в 1957 году в Ростовской области. Окончил Московский авиационный институт по специальности «Проектирование аэрогидрокосмических систем». В 1989 году был зачислен в отряд космонавтов. Сегодня Усачев работает в ракетно-космической корпорации «Энергия» командиром отряда космонавтов, при этом сам действующим космонавтом не является.

Кроме многочисленных российских наград Юрий Усачев является Кавалером французского ордена Почетного легиона, а также награжден американскими медалями «За космический полет» и «За выдающиеся общественные заслуги» (НАСА).

Работа в одном экипаже сильно сближает людей, и среди космонавтов бытует шутка, что если в космос запустить команду, собранную из политиков, то в мире не стало бы конфликтов.

«Это удивительно, но, работая долгое время вместе на орбите, люди становятся близки, как родственники. Как командир экипажа я начинал работу над такими отношениями еще во время предполетной подготовки, прикладывал много сил, чтобы мы сблизились семьями. Приглашал семьи коллег к себе домой, на дачу, в баню. Когда мы были в Хьюстоне, ходили вместе на баскетбол, на родео, на домашние праздники. И это сработало», – рассказывает Юрий Усачев.

По словам космонавта, на орбите ему тоже приходилось быть психологом.

«Хотя специально меня этому не учили. Там же не выйдешь, хлопнув дверью. И то, что происходит при этом, является феноменом. Люди начинают относиться друг к другу как к своей семье. Даже после возвращения коллеги звонили мне, говорили, что скучают. Прошло уже время, а мы дружим до сих пор. У нас есть шутка, что если в космос запустить экипаж, набранный из мировых лидеров, то настанет мир во всем мире», – утверждает он.

Если учитывать, что космонавтов на свете мало, а космонавтов-писателей еще меньше, то получается, что космонавт, пишущий для детей, кем и является Юрий Усачев, – на свете вообще один.

Свои впечатления от четырех космических полетов он описал в книге «Дневник космонавта. Три жизни в космосе» (2004 год), а в 2014 году выпустил в свет новую книгу о космосе, написанную специально для школьников 6-8 классов — «Один день в космосе». В настоящий момент думает о написании книги для совсем маленьких детей и работает над интерактивным образовательным проектом «Давайте построим космическую станцию».

Встреча с Юрием Усачевым состоится 20 февраля в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывшая гостиница «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.