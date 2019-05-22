В Вильнюсе – встреча с писателем Павлом Крусановым

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По приглашению медиаклуба «Формат-А3» 28 мая в Вильнюсе выступит известный писатель-прозаик из Санкт-Петербурга Павел Крусанов. Он примет участие в публичной встрече на тему «Вечные вопросы русской литературы: вчера, сегодня, завтра».

«Хороший текст, если говорить умозрительно, а мы именно так и говорим, всегда тяготеет к максимальной свободе. В том числе к свободе от жанров и направлений. В идеале, наверное, даже к свободе от читателя, по крайней мере, от его встречного ожидания: «дай нам это», «расскажи нам то, что мы хотим услышать». Я испытываю пристрастие именно к такому тексту», – так обозначает свое писательское кредо Павел Крусанов.

Гость клуба родился в 1961 году в Ленинграде. Часть детства прожил в Египте, где его отец работал на строительстве Асуанской плотины. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. Герцена по специальности «география и биология».

В первой половине 1980-х – активный представитель музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба, участник группы «Абзац». В те же годы участвовал в выпуске литературного самиздатского журнала «Гастрономическая суббота».

Но известность ему принесла вовсе не музыкальная деятельность. В 2000 году вышел его роман «Укус ангела», который и критикой был принят хорошо, и премиями одарен. Критики ломали головы над определением жанра этого произведения, над его идейными и художественными достоинствами. В романе в полной мере проявились особенности оригинального литературного метода Крусанова, которому до сих пор не придумано точного определения. Его называют то «магическим реализмом», то «интеллектуальным фэнтези», то «альтернативной историей», то «неомифологизмом». В конце концов сошлись на том, что «Крусанов написал мощнейший роман XXI века». В том же ключе выдержаны и последующие книги писателя, прежде всего знаменитые романы «Американская дырка» и «Бом-бом».

Лауреат премии журнала «Октябрь», финалист премий «Национальный бестселлер», «АБС-премия» и «Северная Пальмира». Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 1992 года. Павел Крусанов также выпустил книги «Одна танцую», «Тритон», «Знаки отличия», «Рунопевец», «Отковать траву», «Бессмертник», «Ночь внутри», «Другой ветер», «Действующая модель ада», «Калевала», «Мертвый язык», «Железный пар».

В разные годы Павел Крусанов участвовал в составлении литературных сборников и альманахов.

Работал осветителем в кукольном театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати, редактором в издательствах.

«Государство должно из года в год вкладываться в культуру, не ожидая коммерческих дивидендов, поскольку вклад в культуру – вклад в вечность, как всякое дело любви. Идет состязание грез, война соблазнов – ни горячая, ни холодная, ни на жизнь, ни на смерть – война на очарование. Быть зачарованным чужим культурным мифом в исторической перспективе – хуже смерти. Это добровольное рабство, рабство без принуждения. Когда чужой язык, чужая культура и чужой образ жизни начинают казаться более соблазнительными, чем твои собственные – это и есть поглощение. Поэтому лидеры нации должны биться за русский язык, русскую культуру и русскую литературу столь же непреклонно, как бился за французский боевой генерал де Голль», – считает гость клуба.

Встреча с Павлом Крусановым состоится 28 мая в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду,14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.