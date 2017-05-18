  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.18 Текущий номер: N20 (1160) 18 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В Вильнюсе встречаются российские оппозиционеры

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 18, 11:00   |   Комментариев: 6

В четверг начинается Вильнюсский российский форум, в котором примут участие более ста политиков, общественных деятелей, академиков, журналистов из различных стран.

На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере защиты прав человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития РФ, экономическое положение, обсуждается борьба с российской пропагандой, прочие вопросы,  сообщило во вторник министерство иностранных дел.

Как сообщил МИД, в этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России и возможных изменениям накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов в России, прочим процессам, связанным с этими выборами.

В Вильнюс прибудут и критики Кремля Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, лидеры партии   ПАРНАС  Михаил Касьянов, Илья Яшин, дочь убитого два года назад оппозиционера Бориса Немцова Жанна.

Мероприятие состоится в четверг и в пятницу.

Вильнюсский российский форум проводится с 2013 года.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (6)
  1. (93.173.28.50) Алдона пишет:
    2017 05 18 at 23:08

    Или в Ялте у вас сходка, у трутней антиевропейских? Не забудь ватник надеть, а то не узнают тебя антиевропейцы.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 18 at 21:52

    Вауч кастрюля болотная появилась заскакала затарахтела.

  3. (93.173.28.50) Алдона пишет:
    2017 05 18 at 21:48

    Ассяра, а ты типа оппозиционер к Литовским властям? Не стесняйся, тут все свои. Ты на форум в Симферополь едешь?

  4. (90.131.117.77) Leonardas пишет:
    2017 05 18 at 12:21

    Или посадят тебя в Гуантаномо и обучат как уважать права человека на свободу слова.

  5. (90.131.117.77) Leonardas пишет:
    2017 05 18 at 12:19

    Тоже не понравилось,точно амеры тебя повесят.

  6. (90.131.117.77) Leonardas пишет:
    2017 05 18 at 12:12

    Соберутся кастрюли будут решать и заботится о судьбе России на иностранные деньги. Гостиница,рестораны и придурки которые хорошо устроились зная о безнаказанности. Я посмотрел бы как сних перья летели сделай сделай это сборище литовцы в Москве их уже в Вильнюсе и закрыли.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿