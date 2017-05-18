В четверг начинается Вильнюсский российский форум, в котором примут участие более ста политиков, общественных деятелей, академиков, журналистов из различных стран.
На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере защиты прав человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития РФ, экономическое положение, обсуждается борьба с российской пропагандой, прочие вопросы, сообщило во вторник министерство иностранных дел.
Как сообщил МИД, в этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России и возможных изменениям накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов в России, прочим процессам, связанным с этими выборами.
В Вильнюс прибудут и критики Кремля Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, лидеры партии ПАРНАС Михаил Касьянов, Илья Яшин, дочь убитого два года назад оппозиционера Бориса Немцова Жанна.
Мероприятие состоится в четверг и в пятницу.
Вильнюсский российский форум проводится с 2013 года.
Метки: Литва, оппозиционеры
Или в Ялте у вас сходка, у трутней антиевропейских? Не забудь ватник надеть, а то не узнают тебя антиевропейцы.
Вауч кастрюля болотная появилась заскакала затарахтела.
Ассяра, а ты типа оппозиционер к Литовским властям? Не стесняйся, тут все свои. Ты на форум в Симферополь едешь?
Или посадят тебя в Гуантаномо и обучат как уважать права человека на свободу слова.
Тоже не понравилось,точно амеры тебя повесят.
Соберутся кастрюли будут решать и заботится о судьбе России на иностранные деньги. Гостиница,рестораны и придурки которые хорошо устроились зная о безнаказанности. Я посмотрел бы как сних перья летели сделай сделай это сборище литовцы в Москве их уже в Вильнюсе и закрыли.