В Вильнюсе введен туристический сбор

С июля в Вильнюсе вводится туристический сбор в размере одного евро за сутки.

Платить его не нужно несовершеннолетним, людям с недугом. До следующего года действует исключение для многочисленных групп туристов.

Подсчеты показывают, что этот сбор будет ежегодно пополнять бюджет Вильнюса с 2019 года примерно на 2 млн. евро.

За взимание туристического сбора будут отвечать поставщики услуг по размещению туристов на ночлег. Это обязательство касается не только гостиниц, но и частных лиц, которые сдают помещения в аренду для размещения туристов.

Этот сбор не будет включаться в стоимость номера (комнаты). Его гости будут платить поставщику услуг дополнительно.

Туристический сбор действует во многих европейских городах.

BNS