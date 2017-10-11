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В Вильнюсе выставка, посвященная Якубу Коласу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 0:01   |   Комментариев: 0

Якуб Колас – классик национальной литературы, автор поэтических шедевров, педагог, литературный критик, публицист, переводчик, ученый, государственный деятель, человек большой и щедрой души. Жизнь и творчество Якуба Коласа связаны со столицей Литвы, которая была общим культурным центром.

Фото wikipedia.org

Фото wikipedia.org

В Литературном музее А. С. Пушкина открыта выставка «Родной край поэта» из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, посвященная 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа (1882-1956). На выставке представлены работы белорусских фотохудожников Евгения Казюли, Владимира Сиза, Василия Зенько.

Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) – один из основателей национальной прозы, творчество которого является целой эпохой в истории белорусской литературы. На выставке представлены фотографии величественных и живописных мест родины Якуба Коласа в Столбцовском районе Минской области, с большой любовью воспетых поэтом в его произведениях. Сохранены и восстановлены четыре мемориальные усадьбы, где жила семья родителей писателя.

Столбцовщина для Якуба Коласа – это и моменты счастливой поры детства, и первые поэтические впечатления от окружающей природы, и первые чувства, пробудившиеся в талантливом мальчике. Здесь будущий поэт написал первые строки стихов, поэтому и воспринимаем мы здешние места как источник вдохновения национального гения нашей страны. Столбцовско-наднемонские пейзажи влили в душу писателя лирический поток единения с природой, наделили способностью глубоко видеть красоту и тайны природы.

Значительную часть жизни классик прожил в белорусской столице, его послевоенная усадьба стала мемориальным музеем, в котором сохраняется память о великом национальном деятеле. Поэтому важной частью выставки являются фотографии памятных мест города Минска, связанных с именем поэта: площадь Якуба Коласа, которую украшает скульптурная композиция «Поэт и его герои» работы народного архитектора СССР Заира Азгура, и Военное кладбище, где похоронены классик нашей литературы и члены его семьи.

Инф. «ЛК»

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