В вильнюсской ратуше представлен павильон Литвы на всемирной выставке Expo – 2017

В понедельник в вильнюсской ратуше будет представлен литовский павильон, который будет участвовать в начинающейся через две недели в Астане всемирной выставке Expo 2017.

Литва будет представлена в столице Казахстана как государство, которое после восстановления независимости, в короткий период времени смогло обеспечить себе энергетическую независимость даже в условиях отсутствия обильных традиционных энергоресурсов, а также успешно развивает альтернативную энергетику будущего.

Оборудованный в созданном специально для этой выставке комплексе в футуристическом стиле литовский павильон площадью 530 кв. метров разместился рядом с павильонами Италии, Великобритании, Финляндии и других европейских стран. Образом экспозиции стал оригинальный “лазерный” проект.

Цель экспозиции – ознакомить с развитием литовской энергетики. Основное внимание уделено использованию обновляющихся энергоресурсов и ответственному потреблению электроэнергии. Неотъемлемая часть экспозиции – привлекательно поданная лаконичная информация о стране.

BNS

Метки: EXPO-2017, Литва