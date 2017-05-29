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В вильнюсской ратуше представлен павильон Литвы на всемирной выставке Expo – 2017

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 29, 12:00   |   Комментариев: 0

В понедельник в вильнюсской ратуше будет представлен литовский павильон, который будет участвовать в начинающейся через две недели в Астане всемирной выставке Expo 2017.

Литва будет представлена в столице Казахстана как государство, которое после восстановления независимости, в короткий период времени смогло обеспечить себе энергетическую независимость даже в условиях отсутствия обильных традиционных энергоресурсов, а также успешно развивает альтернативную энергетику будущего.

Оборудованный в созданном специально для этой выставке комплексе в футуристическом стиле литовский павильон площадью 530 кв. метров разместился рядом с павильонами Италии, Великобритании, Финляндии и других европейских стран. Образом экспозиции стал оригинальный “лазерный” проект.

Цель экспозиции – ознакомить с развитием литовской энергетики. Основное внимание уделено использованию обновляющихся энергоресурсов и ответственному потреблению электроэнергии. Неотъемлемая часть экспозиции – привлекательно поданная лаконичная информация о стране.

BNS

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