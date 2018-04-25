В Вильнюсской хоральной синагоге состоится церемония написания нового свитка Торы

🔊 Воспроизвести

В Вильнюсской хоральной синагоге во вторник состоится церемония написания нового свитка Торы.

Ее инициатором стал раввин синагоги Шолом Бер Крински.

Как сообщает Вильнюсская еврейская религиозная община, впервые после Второй мировой войны иудеи в Литве напишут свой свиток Торы «литвакского происхождения».

Написанием нового свитка Торы вместе с членами еврейской диаспоры Литвы займутся специалисты по каллиграфии (соферы), свиток будет переписываться от руки на специальном пергаменте, специальными перьями и чернилами.

Как сообщает община, церемония посвящена единству и благополучию литовских евреев и призвана увековечить память об умерших членах семьи, всех погибших и замученных во время Холокоста. Сообщается, что софер запишет пером на пергаменте имена, присвоенные участникам церемонии.

По словам председателя Вильнюсской еврейской религиозной общины Шмуэля Левина, это продолжение иудейской традиции, насчитывающей сотни лет.

«Абсолютное большинство будут наблюдать и делать это впервые. Вильнюсская хоральная синагога, которой в этом году исполняется 115 лет, получает уникальный сакральный дар», — сказал Ш. Левин.

BNS