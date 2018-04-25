В Вильнюсском аэропорту задержаны шесть иностранцев с фальшивыми документами

В аэропорту Вильнюса пограничники арестовали шесть пассажиров, прилетевших из Греции. Они на контроле представили фальшивые румынские и итальянские документы. Личность иностранцев устанавливается.
В субботу пополудни пограничники Вильнюса, работающие в столичном аэропорту, проверили документы у прибывших из Афин пассажиров.
Два пассажира, женщина и парень, представили румынские удостоверения личности, которые у пограничников вызвали подозрения, поэтому документы было решено проверить специальным оборудованием.
Вскоре выяснилось, что это — подделка. Оба иностранца, осознав, что их поездка закончена, представились пограничникам иракскими гражданами. По предварительным данным, парню исполнилось 17 лет, а женщине 41 год, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ).
При аналогичных обстоятельствах пограничникам попались ещё четыре человека, которые прибыли в аэропорт Вильнюса этим же рейсом .
Во время проверки выяснилось, что итальянские удостоверения личности, представленные как мужчиной, так и женщиной и двумя несовершеннолетними, тоже были поддельными.
Задержанные заявили, что они — турецкие граждане. Среди их личных вещей были обнаружены ещё четыре удостоверения личности, но уже греческие. Эти документы также были фальшивые.