В Вильнюсском районе дискриминация в связи с нехваткой литовских групп в детсадах

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Жители Вильнюсского района ощущают дискриминацию в сфере образования на литовском языке, хотя воспитательные учреждения находятся рядом.

«Администрация Вильнюсского района неодобрительно относится к просвещению на литовском языке в Вильнюсском районе. Члены оппозиции не раз обращались в самоуправление, выдвигали проекты по открытию новых групп с воспитанием на литовском языке в районе, но по причине формальностей и выдуманных причин все просьбы были отклонены», – заявил в понедельник на пресс-конференции в сейме лидер оппозиции в Самоуправлении Вильнюсского района, консерватор Гядиминас Казенас.

С мэром Вильнюсского района, представительницей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Марией Рекст BNS пока не удалось связаться.

Жительница Растиненай Ругиле Юшкевич на пресс-конференции заявила, что местные жители не раз обращались в самоуправление с просьбой открыть группу на литовском языке в детском саду, однако все это было безрезультатно.

«Школа в Растиненай — двухэтажное здание, в нем есть две библиотеки, но все родители получили ответ, что там нет места нам. Мне непонятно, как может не быть места для воспитания на литовском языке», – сказала Р. Юшкевич.

Житель Растиненай Линас Руткаускас рассказал, что будет вынужден возить трех детей в два разных образовательных учреждения, хотя садик – рядом, только литовцам в нем нет места.

Депутат, консерватор Аудронюс Ажубалис, комментируя ситуацию, сказал, что «большинство, которое не меняется уже многие годы, сознательно и системно дискриминирует литовских детей в Вильнюсском районе». Парламентарий видит единственную возможность решения проблемы – прямое вмешательство правительства с учреждением литовского воспитательного учреждения в районе.

Представительница родительского комитета Вильнюсского района Дайва Леган отмечает, что родители вынуждены водить детей в частные воспитательные учреждения, потому что в государственных детских садах с литовским языком слишком мало мест.

BNS