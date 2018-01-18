В Висагинасе может быть открыт завод Intersurgical

Международный производитель медицинских средств Intersurgical, которому принадлежит завод по производству одноразовых средств по уходу для дыхания в литовском городе Пабраде, рассматривает возможность открыть еще один завод в Висагинасе.

Это подтвердила BNS мэр Висагинаса Даля Штраупайте, по словам которой, сейчас в городе готовят необходимую для этого промышленного объекта инфраструктуру, хотя окончательное решение относительно Intersurgical еще нет.

“Мы очень ждем, нам нужно сделать домашнюю работу, мы ее проводим в Smart parkas, делаем все, чтобы только Intersurgical пришел в наш город. (…) Я еще не могу сказать на 100%, что будет, но надеюсь, что будет. Какое-то движение ощущается в нашем крае после закрытия Игналинской АЭС”, – сказала Д. Штраупайте BNS.

По словам мэра, проект предполагается развивать в несколько этапов, в течение нескольких ближайших лет предполагается создать около 1500 новых рабочих мест.

Директор действующего в Литве предприятия Intersurgical Сигитас Жвирблис пока не стал комментировать BNS планы развития компании.

Выручка завода Intersurgical в Пабраде в 2016 году составила 94,943 млн. евро – на 8,7% больше, чем в 2015 году, чистая прибыль компании за год увеличилась в 8,9 раза до 6,832 млн. евро.

У компании есть дочернее предприятие в России и представительство в Польше. 100% ее акций принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне компании Intersurgical.

BNS

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