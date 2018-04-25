В Висагинасе подтверждены 6 случаев кори

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В Висагинасе подтверждены шесть случаев заболеванию корью, сообщили BNS в пятницу в Национальном центре здоровья.

Как отметила мэр Висагинаса Даля Штраупайте, очаг заболевания был на швейном предприятии Visatex.

«Ситуация началась на фабрике Visatex. Одна работница была в отпуске в Украине. Когда она вернулась, все и началось. Сначала ей не поставили диагноз — корь, ее лечили от другой болезни. Позднее, после проведения анализов, болезнь была выявлена. Но заболели работавшие рядом женщины из Шри-Ланки», – сообщила BNS мэр.

Она отметила, что есть подозрения в том, что ланкийки не были привиты от кори, поэтому и заразились.

По данным мэра, на фабрике Visatex работает 116 сотрудников из Шри-Ланки.

«Город не паникует, конечно, есть опасения заразиться, телефон не умолкает. Но ситуация под контролем, фабрика дезинфицировано, выдаются маски, помещения проветриваются», – сообщил Д. Штраупайте.

В данный момент больны около десяти человек, большинство из них — в больницах, однако двое отказались от госпитализации.

В прошлом году в Литве были зарегистрированы два случая кори, в позапрошлом – 22. В 2015 году в мире от кори скончались 134,2 тыс. человек.

BNS