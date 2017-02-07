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В восточных районах Литвы в ближайшую ночь температура воздуха упадет до минус 20 градусов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 07, 18:00   |   1 комментарий

В Литве установится холодная погода – в ближайшую ночь в восточных районах страны температура воздуха местами упадет до минус 20 градусов.

В ночь на среду в юго-западной части страны местами ожидается небольшой снег, местами сохранится гололедица, скорость восточного ветра будет 5–10 м/с. Температура понизится до минус 12–17 градусов, в восточных районах местами до минус 20 градусов, в западных районах местами она будет минус 9-11 градусов. Днем в юго-западной части страны местами ожидается снег, температура будет 6–11 градусов мороза.

В ночь на четверг в юго-западной части страны, днем местами прогнозируется небольшой снег. Мороз немного ослабнет, температура ночью будет минус 7-15 градусов, днем – минус 4–7 градусов, будет малооблачно.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (79.133.241.75) DanikPlay пишет:
    2017 02 07 at 19:27

    А в Вильнюсе будет Снег?? Я прост его обожаю))))))






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