В восточных районах Литвы в ближайшую ночь температура воздуха упадет до минус 20 градусов

В Литве установится холодная погода – в ближайшую ночь в восточных районах страны температура воздуха местами упадет до минус 20 градусов.

В ночь на среду в юго-западной части страны местами ожидается небольшой снег, местами сохранится гололедица, скорость восточного ветра будет 5–10 м/с. Температура понизится до минус 12–17 градусов, в восточных районах местами до минус 20 градусов, в западных районах местами она будет минус 9-11 градусов. Днем в юго-западной части страны местами ожидается снег, температура будет 6–11 градусов мороза.

В ночь на четверг в юго-западной части страны, днем местами прогнозируется небольшой снег. Мороз немного ослабнет, температура ночью будет минус 7-15 градусов, днем – минус 4–7 градусов, будет малооблачно.

BNS

Метки: Литва, Погода