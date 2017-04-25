В воздушном пространстве стран Балтии – военно-воздушные учения НАТО

Во вторник и среду – 25 и 26 апреля – в Балтийском воздушном пространстве, преимущественно над Литвой, будут проходить военно-воздушные учения НАТО “Ramstein Alloy”, сообщает Министерство обороны Литвы.

В учениях примут участие истребители из Нидерландов и Германии, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, самолеты из Польши и Норвегии, а также транспортные самолеты из Литвы, США и самолеты НАТО для воздушной разведки AWACS.

Участники учений будут отрабатывать перехват самолётов, дозаправку в воздухе, поисково-спасательные операции, а также практику диверсий, подходы к различным балтийским аэродромам.

Кроме того, задействованная авиация также будет тренировать процедуру перехвата COMLOSS – это сценарий, при котором гражданский самолет теряет контакт с наземными диспетчерами и требуется его идентификация в воздухе самолетами миссии НАТО.

BNS

Метки: Литва, НАТО