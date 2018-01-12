В выходные начинает курсировать поезд Вильнюс – Даугавпилс

Государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) c 13 января снова будет возить пассажиров из Вильнюса во второй по величине город Латвии Даугавпилс, сообщила компания.

“Это уже второй международный маршрут поездов из Литвы в этом году”, – сказал для пресс-релиза директор Lietuvos gelezinkeliai по пассажирским перевозкам Линас Баужис.

До этого времени компания Lietuvos gelezinkeliai возила пассажиров до приграничной станции Турмантас, однако еще в прошлом году стала добиваться продления маршрута еще на 15 километров – до Даугавпилса.

Новый маршрут открыт после того, как Латвйская инспекция железных дорог предоставила соответствующее разрешение Lietuvos gelezinkeliai. Этого разрешения литовская сторона добивалась еще в прошлом году, но из-за затянувшихся процедур тогда его не получила.

Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис немного раньше говорил, что нежелание Латвии разрешить перевозку пассажиров в Даугавпилс может быть связано с проблемой разобранного литовской стороной участка железной дороги в латвийскую Реньге.

BNS

Метки: Литва