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В выходные особых изменений в погоде в Литве не будет – ожидается мокрый снег, местами возможен снег

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В предстоящие выходные особых изменений в погоде в Литве не предвидится – ожидается мокрый снег, местами возможны снег, гололедица.

В субботу почти повсеместно прогнозируется небольшой снег, местами – метель, будет гололедица. Ночью ожидается минус 2–7 градусов, на побережье будет около нуля, днем будет от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.

В воскресенье почти повсеместно ожидается мокрый снег, температура воздухе будет примерно такой же: до минус 7-9 градусов ночью, днем – до плюс 3 градусов.

В начале следующей недели потеплеет, и днем, и ночью ожидаются плюсовые температуры, в понедельник будет до плюс 5-6 градусов.

BNS

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