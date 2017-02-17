В выходные в Литве местами ожидаются мокрый снег и дождь

Погода в Литве в выходные особенно не изменится – в ночное время суток температура будет около нуля, в дневное время воздух будет прогреваться до небольших плюсовых температур, также местами пройдут дожди, мокрый снег.

В ночь на субботу почти повсеместно прогнозируются небольшие осадки, днем будет преимущественно без осадков. Ночью местами – туман. Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, днем будет плюс 1-6 градусов.

В воскресенье температура воздуха будет примерно такой же, в Панявежском и Вильнюсском округах ожидается мокрый снег, в других местах страны – дождь.

BNS

Метки: Литва, Погода