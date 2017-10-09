В выходные в Литве почти повсеместно ожидаются дожди, будет ветрено

В выходные в Литве почти повсеместно пройдут дожди, будет ветрено, дождливой ожидается и следующая неделя, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В ночь на субботу преимущественно в западных районах страны, днем – на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью местами ожидается туман. Днем ветер западный, юго-западный, 6–11 метров в секунду, на побережье его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду. Температура ночью будет плюс 4–9 градусов, на побережье будет до плюс 11 градусов. Самая высокая температура днем будет плюс 10–14 градусов.

В воскресенье почти повсеместно прогнозируются дожди, ночью местами они будут сильными. Ветер южный, юго-западный, днем переходящий в западный, 7–12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Температура ночью будет плюс 6–11 градусов, днем – плюс 7–12 градусов.

Дожди на всей территории страны прогнозируются и на следующей неделе, сохранится ветреная погода.

BNS

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