В WhatsApp распространяется странная игра Momo, которую сравнивают с печально известной игрой «Синий кит»

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В последние несколько недель в соцсетях начала стремительно распространяться таинственная игра, которая, предположительно, может быть похожа на печально известную игру «Синий кит» , склонявшую подростков к суициду.

Как пишет The Daily Mail , основным каналом распространения игры служит мессенджер WhatsApp. Все начинается с того, что пользователю предлагается отправить сообщение на неизвестный номер, а затем Momo начинает присылать пугающие картинки и сообщения с угрозами. В качестве аватара Momo использует жутковатую женскую фигуру, созданную японским кукольным мастером Мидори Хаяши.

Какие именно цели преследуют создатели Momo, до сих пор неизвестно – не исключено, что они хотят спровоцировать подростков на насилие или подтолкнуть к суициду. По данным издания Buenos Aires Times , с таинственной игрой может быть связано самоубийство 12-летней девочки в Аргентине, обстоятельства которого в настоящее время изучают правоохранители.

Игра распространяется во многих странах по всему миру, но наиболее активно – в Латинской Америке. В середине июля испанская полиция в своем микроблоге призывала пользователей не контактировать с Momo.

«Все началось с группы Facebook, участникам которой предложили начать общение с незнакомым абонентом», — говорится в сообщении подразделения киберполиции мексиканского штата Табаско. Известно также, что с Momo связаны по меньшей мере семь телефонных номеров с кодами Японии и латиноамериканских стран.

NEWSru.com