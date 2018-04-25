В Хемнице после убийства немца начались антимигрантские беспорядки

🔊 Воспроизвести

В понедельник в восточногерманском городе Хемниц (федеральная земля Саксония) прошла волна массовых беспорядков с участием ультраправых, пишет Die Welt . К уличным протестам и столкновениям привело убийство 35-летнего этнического немца, совершенное 26 августа. По неподтвержденным слухам, мужчину зарезали мигранты-арабы. В связи с этим беспорядки приняли антимигрантский характер.

Само убийство обросло различными версиями. Одна из них гласит, что арабы пристали к девушке, за которую заступились два немца российского происхождения. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. В итоге один гражданин Германии был ранен, а другой скончался.

Однако живущий в Германии политолог Александр Рар говорит, что версия про девушку не подтвердилась. А погибший немец на самом деле имеет кубинские, а не российские корни, пишет «Московский комсомолец» .

Как бы там ни было, но уже в воскресенье вечером участие в несогласованной демонстрации в центре Хемница приняли от 1 до 2 тысяч человек, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. Активную роль в массовых акциях протеста со скандированием антимигрантских лозунгов и угроз в адрес приезжих играли немецкие националисты (в частности, члены местного движения «За Хемниц» и фанатской ультраправой группировки Kaotic).

В городе начались беспорядки и нападения на улицах на людей, которые внешне были похожи на мигрантов. В частности, были избиты 18-летний афганец и 30-летний болгарин, которого приняли за араба, а также 18-летний сириец.

Как отмечает пресса, прокуратура Хемница ждет новых акций, направленных против приезжих. Местные жители утверждают, что не чувствуют себя в безопасности из-за присутствия мигрантов. Также распространяются слухи, что «все мигранты якобы ходят с ножами».

К настоящему моменту немецкая полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве: 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца.

В понедельник состоялись несколько акций протеста. По сообщениям полиции, их участники использовали пиротехнику и вскидывали руки в нацистском приветствии. Также на улицы вышли левые. Однако блюстители закона смогли предотвратить столкновения между сторонниками различных политических течений, пишет Merkur.de со ссылкой на начальника городской полиции Соню Пенцель.

Руководство Германии осудило участников акции протеста, которая вылилась в беспорядки. Как заявил 27 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, «Германия не приемлет самосуда и распространения ненависти».

«И мы считаем, что группам, которые хотят распространять ненависть на улицах, нетолерантности и экстремизму, в Германии нет места», — добавил Зайберт. Он также подчеркнул, что власти страны «осуждают самым решительным образом охоту на ведьм в отношении людей другой национальности».

Как отмечает Die Welt, в понедельник улицы Хемница выглядели буднично, а полиция утверждала, что контролирует ситуацию. Однако привычную картину портило отсутствие мигрантов и женщин с играющими детьми.

NEWSru.com