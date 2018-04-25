В Хемнице представители десятков организаций протестуют против нацизма и расизма

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В субботу, 1 сентября, представители более 70 организаций вышли на улицы Хемница (Германия), чтобы протестовать против проявлений расизма, неонацизма и проявлений антииммиграционной политики.

В немецком сегменте социальных сетей распространено открытое письмо, в котором подчеркивается, что правые движения – это не вся Германия.

«Это не ваша страна, это не ваши улицы. Здесь не приветствуется нацистский салют, здесь никого не преследуют за его внешний вид или происхождение», — говорится в письме.

Полиция опасается, что протест вызовет новую волну беспорядков, поэтому в Хемниц прибыло подкрепление из Берлина, сообщает Telesur.

Накануне в центре города прошел нацистский марш, самый крупный со времен Второй мировой войны. В нем приняли участие более 8 тысяч человек, требовавших очистить город от мигрантов.

Напомним, беспорядки в Хемнице начались после того, как в ночь на воскресенье в ходе ссоры с двумя мигрантами из Ирака и Сирии был убит 35-летний местный житель.

NEWSru.com.il