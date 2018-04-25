В Хургаде 300 туристов эвакуированы из фешенебельного отеля после смерти двух постояльцев

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Британский туроператор Thomas Cook в пятницу утром эвакуировал 301 человека из пятизвездочного отеля Steigenberger Aqua Magic на египетском курорте Хургада после того, как там умерли двое граждан Великобритании, пишет Express.co.uk .

Трупы супругов-иностранцев были найдены в одном из номеров роскошной гостиницы в понедельник. Погибшая 64-летняя Сьюзен Купер работала в филиале крупнейшего британского туроператора Thomas Cook в небольшом городке Бернли. Она, предположительно, скончалась от сердечного приступа. Ее муж, 69-летний Джон Купер, как сообщили представители компании, мог умереть от отравления. Он скончался раньше жены.

В прессе также появилась версия, что британцы умерли от отравления угарным газом. Однако подтверждений у этой версии нет, отмечают в Thomas Cook.

Известно, что супруги Купер отдыхали на Красном море вместе с дочерью Келли Ормерод и тремя внуками. Как рассказала Келли, отец умер в отеле, а мать была доставлена на скорой помощи в больницу, где тоже скончалась.

Примерно в это же время около 40 постояльцев, включая 40-летнюю Келли Ормерод, получили пищевое отравление.

По словам Келли, ее родители были совершенно здоровы.

По словам 44-летней туристки из Бирмингема Элисон Коуп, еда в отеле была отвратительной и недоваренной. Из семи членов ее семьи пятеро заболели, и поправились только через 10 дней. В итоге постояльцы были вынуждены две недели питаться в пятизвездочном отеле одним хлебом и чипсами, чтобы обезопасить себя, пишет The Daily Mirror со ссылкой на Коуп.

Еще одна версия состоит в том, что причиной заболеваний стал неисправный кондиционер. Однако глава администрации Хургады Ахмед Абдалла считает такое маловероятным, поскольку гостиница снабжена центральной системой кондиционирования, и в таком случае был бы нанесен ущерб здоровью всех постояльцев, которых насчитывается 2,5 тысячи.

23 августа туроператор Thomas Cook принял решение эвакуировать из отеля всех своих клиентов. В компании назвали это «мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля». Кроме того, возникли предположения, что мужчина мог умереть от заразной болезни, передает «Интерфакс» .

«Мы понимаем, что это разочарует многих туристов, но считаем свое решение правильным», — говорится в заявлении компании Thomas Cook. Эвакуация всех клиентов из отеля — крайне необычное решение для туроператора, отмечает пресса.

В пятницу клиентов туроператора, чей отдых заканчивается, посадят на самолеты и доставят в Великобританию. Туристам, чей отдых должен продолжиться, предложат вернуться домой раньше или разместиться в другом отеле без доплаты. Для вывоза туристов туроператор направит в Хургаду самолеты большей вместимости.

Тем туристам, которые только собирались заселиться в Steigenberger Aqua Magic, будут предложены другие варианты размещения. В настоящий момент в Хургаде отдыхает до 2 тысяч британских туристов, которые являются клиентами Thomas Cook.

Эксперты Thomas Cook проводили последний аудит отеля Steigenberger Aqua Magic в конце июля 2018 года. Тогда он получил оценку 96 баллов из 100. Отель принадлежит германской компании Deutsche Hospitality, владеющей десятками отелей по всему миру. Steigenberger Aqua Magic насчитывает 394 обычных номера, 294 номера для семейного размещения и 15 номеров класса люкс.

NEWSru.com