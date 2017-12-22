В Японии 525 человек стали жертвами неизвестных науке “плотоядных бактерий”

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии сообщил, что в текущем году более 500 местных жителей заразились загадочной и потенциально смертельной инфекцией, разносчиками которой являются “плотоядные бактерии”, пишет The Asahi Shimbun.

Как сообщили местные власти, по данным на 10 декабря зафиксировано 525 человек, у которых был диагностирован стрептококковый токсический шоковый синдром (STSS). Из них 66 – в Токио.

Симптомами заболевания являются опухоль, боли в руках и ногах, жар и недомогание. Инфекция распространяется в организме в течение считаных часов и может привести к летальному исходу. При этом большинство пациентов – люди 30 лет и старше.

Японские медики пояснили, что STSS не редкость в их практике, однако в этому году стало известно, что разносчиком инфекции являются не известные до недавнего времени бактерии.

На сегодняшний день медики для лечения STSS используют антибиотики на основе пенициллина. Однако этот способ эффективен, только если применяется на ранней стадии заболевания. Если инфекция распространилась по всему телу, то в отдельных случаях медики бессильны.

В связи с участившимися случаями заражения STSS врачи призвали местных жителей обращать внимание в первую очередь на свои ступни и немедленно обращаться в больницу при обнаружении опухолей.

NEWSru.com

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