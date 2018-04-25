В Японии готовятся к эвакуации острова из-за ожидаемого извержения вулкана

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Жители японского острова Кутиноэрабу в юго-западной префектуре Кагосима готовятся к эвакуации из-за угрозы мощного извержения вулкана Синдакэ, которое может привести к катастрофическим последствиям.

Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности в районе со второго до четвертого. Это означает, что пожилые и маломобильные граждане должны быть эвакуированы, а остальные должны готовиться к эвакуации.

Ведомство предупредило жителей в радиусе трех километров от вулкана о возможном падении больших вулканических камней и течении лавы, сообщает агентство Kyodo . При правительстве Японии создан кризисный штаб.

Данные специалистов основаны на резко возросшем числе вулканических землетрясений. К 15:00 по местному времени (9:00 мск) было зафиксировано 29 вулканических землетрясений. Самое сильное из них было магнитудой 1,9, сообщает NHK со ссылкой на метеорологическое управление.

Отмечается, что эпицентр толчков находится примерно в том же месте, что и при предыдущем извержении вулкана Синдакэ в мае 2015 года . Тогда были эвакуированы около 130 человек, а уровень опасности был повышен до пятого. Жители смогли вернуться только в декабре того же года, никто не пострадал.

Метеорологи предупредили, что вулканическая активность может усилиться. Судя по кадрам телеканала NHK, верхушка вулкана скрыта облаками, никакой активности там не наблюдается.

Площадь острова Кутиноэрабу, на котором расположен вулкан, составляет всего 38 квадратных километров, отмечает ТАСС. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку. Местное население живет в основном за счет рыболовства, сельского хозяйства и сезонного туризма.

В январе этого года Япония пережила одновременно извержение вулкана на горнолыжном курорте в центральной части страны и снегопад. В Токио водителям и пассажирам сотен автомобилей, заблокированных снежными заносами, даже пришлось ночевать в туннеле .

NEWSru.com